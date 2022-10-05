لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضربية والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في الرياض.
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضربية والجمارك
وكشفت هيئة الزكاة والضربية والجمارك عن عدة وظائف شاغرة للراغبين للتقدم، مع توضيح الشروط والمؤهلات اللازمة لكل وظيفة.
المسمى الوظيفي:
1- أخصائي أول في الإشراف على العمليات
Operations Oversight Senior Specialistالمؤهلات و الخبرات:
- بكالوريوس. الإدارة العامة أو الإقتصاد أو التجارة أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة 1-2 سنوات من الخبرة العملية درجة بكالوريوس.
المهام الوظيفية:
- تحليل البيانات وإستهدافها عن طريق الإستهداف الذكي.
- العمل على حل شكاوى العملاء والرد عليها.
- الرد على إستفسارات المنافذ عن طريق المراسلات الإدارية.
- التأكد من فاعلية قواعد البيانات المدرجة في محرك الاستهداف.
- جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير اللازمة.
- الرد على المراسلات الإدارية.
- متابعة سير المشاريع الخاصة بالإدارة أسبوعيًا.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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