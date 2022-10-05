لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضربية والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في الرياض.

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضربية والجمارك

وكشفت هيئة الزكاة والضربية والجمارك عن عدة وظائف شاغرة للراغبين للتقدم، مع توضيح الشروط والمؤهلات اللازمة لكل وظيفة.

المسمى الوظيفي:

1- أخصائي أول في الإشراف على العمليات