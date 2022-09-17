لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة في عدة تخصصات

أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات التقنية والإدارية، وفقاً للمواعيد والتفاصيل.

وظائف شاغرة بوزارة الصحة في عدة تخصصات

وكشفت وزارة الصحة عن عدة وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس من مختلف التخصصات الراغبين في التقديم بالوظيفة من أجل التقديم

الؤهلات والخبرة

وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج. يُتطلب من الحاصلين على المؤهلات الخارجية إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي. خبرة بالقطاع الصحي. شهادة (برنت) التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة.

التخصصات:

علوم الحاسب تحليل البيانات نظم المعلومات التمويل الاستثمار

مواعيد التقديم على وظائف وزارة الصحة 1444هـ:

نهاية التقديم: الثلاثاء 1444/02/24هـ الموافق 2022/09/20م.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية للوزارة:

التفاصيل والتقديم: (اضغط هـنـا)