لحملة الثانوية العامة.. المعهد العالي للسياحة والضيافة يُعلن عن بدء التقديم في برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف (سجل من هنا)

أعلن المعهد العالي للسياحة والضيافة عبر حسابه الرسمي “تويتر” بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والصندوق الثقافي، برنامج دبلوم فنون الطهي لإعداد الشباب السعودي لمهنة متخصصة في إنتاج الأغذية الذي يتماشى مع رؤية 2030.

وسيحصل الطلاب الذين أكملوا بنجاح برنامج عامين و6 أشهر على شهادة دبلوم إدارة فنون الطهي المنتهي بالتوظيف، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

مسمى البرنامج

دبلوم ادارة فنون الطهي، فهو يؤهل دبلوم فنون الطهي المقدم من المعهد العالي للسياحة والضيافة الخريجين لتعزيز مهاراتهم في فنون الطهي واكتساب خبرة عملية حقيقية في عالم الضـيافة، فيما سيحصل الطلاب على تدريب مكثف تحت إشراف وقيادة مدربي الطهي بمستويات عالمية.

وسيتم ذلك من خلال محاضرات نظرية وتطبيق عملي في بيئة عمل حقيقية لتعزيز المعرفة والمهارات المكتسبة لتكون أحد رواد صناعة فنون الطهي في المملكة العربية السعودية.

الشروط المطلوبة

1_على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

2_أن يكون المتقدم 18 سنة فما فوق.

3_لم يُدعم سابقاً ببرامج التدريب المرتبطة بالتوظيف مع “هدف”.

4_أن يحمل شهادة ثانوية عامة بنسبة لا تقل عن 60%.

5_أن يكون متفرغ للدراسة بانتظام في البرنامج.

مدة البرنامج

1_ 6 أشهر اللغة الإنجليزية.

2_ 18 شهر التدريب المهني.

3_ 6 أشهر التدريب العملي.

فرص العمل

1_مساعد شيف.

2_شيف دي بارتي.

3_مساعد رئيس قسم.

4_ مساعد رئيس قسم حلوانى.

5مساعد رئيس قسم مخبوزات.

6_مساعد مدرب أغذية ومشروبات.

7_محلل تكاليف الأغذية والمشروبات.

موعد بداية البرنامج

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في يناير 2023، وسيغطي الأمور التالية، الرسوم الدراسية، الحقائب التدريبية “حسب الحاجة” والكتب والزي الرسمي ايضًا مكافأة شهرية خلال برنامج التدريب المهني قدرها 2000 ريال سعودي ولمدة 18 شهر.

و توفير خيارات سكنية بالقرب من مرافق التدريب بأسعار مناسبة، وايضًا تدريب تطبيقي في سلسلة فنادق ومطاعم عالمية، وجميع البرامج معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

كما أن موعد التقديم، متاح من اليوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق بالميلادي 2022/11/03، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اقرأ ايضًا