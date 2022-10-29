لحملة الثانوية العامة.. وزارة الدفاع تُعلن عن وظائف عسكرية شاغرة

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن موعد فتح باب القبول، والتسجيل في الوظائف العسكرية “التجنيد الموحد”, لحملة الثانوية العامة للجنسين “ذكورًا وإناثًا”, للعمل بأفرع القوات المسلحة، وفقاً للتفاصيل التالية:

فرع القوات المسلحة

1_القوات المسلحة السعودية.

2_القوات البرية الملكية السعودية.

3_القوات الجوية الملكية السعودية

4_القوات البحرية الملكية السعودية

5_قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

6_قوة الصواريخ الاستراتيجية.

7_الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

8_قيادة القوات المشتركة.

شروط التقديم على التجنيد الموحد بوزارة الدفاع

الشروط الخاصة بالرجال

1_أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشا مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2_أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

3_أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاما ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

4_أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .

5_أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6_حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة الوظيفة.

7_أن لا يكون متزوجا من غير سعودية

8_الا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختيار التخصص.

9_أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

10_أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية.

11_أن يجتاز جميع اجراءات واختبارات القبول وفقا للشروط المحددة.

الشروط الخاصة بالنساء

1_أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستمني من نشات مع والدها اثناء خدمته الدولة خارج المملكة

2_أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالادانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة يكن قد رد اعتبارها إليها.

3_أن تكون لائقة طبيا للخدمة العسكرية.

4_أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

5_أن لا يقل من المتقدمة عن (ثمانية عشر) عاما ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

6_أن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

7_أن لا يقل المؤهل العلمي المتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

8_أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة، و أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

10_إجتياز المقابلة الشخصية.

11_أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني، والمؤهلات التي تحددها الائحة التنفيذية.

التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس “رجال”

إدارة العامة الشبكات، البرمجة وعلوم الحاسب، التمريض, الجودة في التمريض، طب الطواري، مساعد طب الأسنان، تعليم التمريض، علوم بحوث تمريض، والعلاقات العامة.

ونظم المعلومات الإدارية، الموارد البشرية، المحاسبة، علوم الحاسب الالي “تربوي”، الهندسة الكهربائية، هندسة الحاسب الآلي، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الشبكات، هندسة المساحة، الرياضيات، الإذاعة والتلفزيون والفيلم.

بالإضافة إلى، اللغة الإنجليزية (عام)، اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الإنجليزية والترجمة، التربية البدنية.

التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس “نساء”

إدارة أنظمة الشبكات, البرمجة وعلوم الحاسب، هندسة البرمجيات، الدعم الفني، علوم الحاسب الآلي (تربوي)، اللغة الإنجليزية والترجمة، اللغة العربية، التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، التصميم الداخلي.

والتمريض، تعليم التمريض و علوم بحوث تمريض، علم الاجتماع، الهندسة المعمارية، المحاسبة، والإدارة العامة، والموارد البشرية، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، القانون، الشريعة.

التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم “رجال”

الإدارة مكتبية, إدارة الأعمال، إدارة المستودعات، المحاسبة، إدارة أنظمة الشبكات، الدعم الفني، البرمجة وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، واجهزة سمعية ومرئية، والكهرباء الإنشائية، الكهرباء الصناعية، الإلكترونيات.

وميكانيكا السيارات، تبريد وتكييف الهواء، اللحام، سمكرة السيارات، دهان وتلميع السيارات، الرسم والخط، الهندسة المعمارية، هندسة الإنشاءات، هندسة الميكاترونكس، الانشاءات المدنية، المساحة، الدفاع المدني، الصحة والسلامة المهنية، الطباعة، الإدارة الفندقية، إنتاج الطعام (الطهي).

وهناك ايضًا، الهندسة الكيميالة، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الحاسب الالي، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الشبكات، وهندسة الطيران، المـــحركات والمركبات.

التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم “نساء”

انتاج الطعام (الطهي)، التصميم الداخلي، والمحاسبة، وإدارة الخدمات العدائية، والملابس والنسيج، والإدارة الفندقية، والتصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، اللغة الانجليزية.

وتعلن الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج الدفعة الثانية للمقبولين لـ الفتـــرة السابقة (للاستعلام)، وذلك في مواعيد التقديم على التجنيد الموحد: الأحد بتاريخ يوم 2022/10/30، إليكم رابط التقديم (اضغط هنا).