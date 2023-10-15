لحملة الثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية السعودية توفر وظائف شاغرة للجنسين

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تعلن الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم (للسعوديين والسعوديات) للإنضمام إلى طاقم الخدمة الجوية في الخطوط السعودية لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:

الشروط والمهارات المطلوبة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن (جيد).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (حسب التقويم الميلادي).

– أن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية).

– إجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.

المسؤوليات والمهام:

– المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالي في جميع أنحاء المقصورة.

– ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.

– اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.

– المساهمة في إيصال تجربة عملاء مميزة.

مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب:

– اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.

– يجب أن لا يتجاوز تاريخ اصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التوظيف.

– لن يتم قبول اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.

– الاختبار إلزامي لجميع المرشحين بما في ذلك الخريجين من خارج المملكة.

– إذا لم يكن المتقدم قد أجرى اختبار STEP فيمكن تعبئة الطلب ثم تحديث الدرجة لاحقاً في طلب التوظيف قبل إنتهاء صلاحية الوظيفة.

الوثائق المطلوبة:

– سيرة ذاتية محدثة.

– بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.

– جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.

– الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.

– نتيجة اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.

المزايا:

– راتب شهري تنافسي.

– بدل نقل.

– بدل سكن 3 رواتب أساسية سنوياً.

– تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقاً لسياسة الشركة).

– بدل إنتاجية وسفر (وفقاً لسياسة الشركة).

– قسيمة سفر وتذاكر مخفضة للموظف والمعالين المستحقين (وفقاً لسياسة الشركة).

– عروض وتخفيضات للموظفين.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من هنا: ( اضغط هنا )