لحملة الثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية السعودية تُعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الخطوط الجوية السعودية “Saudia”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الثانوية فأعلى.

المسمى الوظيفي

يُطلب طاقم الخدمة الجوية، بالمسؤوليات التالية: “الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم”.

المؤهلات والخبرات

يجب أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس، ولا يقل عمر المتقدمين عن 20 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً “بالتقويم الميلادي”، إجادة اللغة الإنجليزية “تحدثاً وكتابة”، تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.

اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية، أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية، واختبار مركز “قياس” كفايات اللغة الإنجليزية “STEP” بدرجـة لاتقل عن 72.

المزايا المتوفرة

يوجد تذاكر مخفضة، وتأمين طبي، وعروض وتخفيضات الموظفين

نبذة عن الشركة

الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية.

طريقة التقديم

أوضحت الخطوط السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 1 يناير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم / رجال – (اضغط هنا).

رابط التقديم / نساء – (اضغط هنا).

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