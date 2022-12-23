لحملة الثانوية فأعلى.. الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفي

تكون على النحو التالي: “مساعد إداري، مرافق مرضى، صيدلي، فني تخدير، مسؤول أمن (مفتش)، أخصائية تغذية إكلينيكية، صيدلي اكلينيكي، أخصائي مختبر، وظائف طبية (مُتعددة)”.

أماكن العمل

تتوفرب الوظائف في “الرياض، المدينة المنورة، جدة، الدمام، القصيم، رفحاء، الأحساء، نجران”.

طريقة التقديم

أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 23 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).