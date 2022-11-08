لحملة الثانوية فأعلى.. نيوم الاجتماعية تُعلن عن وظائف شاغرة (قدم من هنا)

أعلنت نيوم الاجتماعية “شركاء نيوم”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك بمســميات وظيفية متعددة وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

كشفت مجموعة نيوم، أنها تحتاج إلى حارس امن، يمتلك المؤهلات والخبرة التالي ذكرها: القدرة على تشغيل انظمة الكشف ومعدات الطوارئ، واجادة التعامل مع إجراءات الأمن والســــلامة لـ العاملين، والحصول على التدريبات الخاصة بالأمن والحراسة.

وايضًا يجب أن يمتاز بالقدرة على التواصل مع الشخصيات المختلفة، واللياقة البدنية والقدرة على القيام بالمهام الشاقة، والتحلي بالنزاهة والكفاءة المهنية.

وظائف اخري متاحة

تطلب مجموعة نيوم أشخاص للتعيين في الوظائف التالية: “مهندس مدني أول، مهندس مدني، مدير أمن المجتمعات، مساعد مدير، كاتب تسجيل الحضور والانصراف، مساعد إداري، حارس امن، و مدير موارد بشرية (الدمام)، ومسؤول سلامة مهنيه، ومدير موارد بشرية.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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