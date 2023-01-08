لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة التعليم تُعلن عن إطلاق مسار التميّز للابتعاث 2024_2023

أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق مسار التميّز للابتعاث 2024_2023؛ أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بنسخته الثالثة؛ بتخصصات جديدة لـــخدمة التنمية ووظائف المستقبل، والذي يستهدف حملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس (للجنسين)، وتمكينهم من الإلتحاق بأفضل “70 جامعة” حول العالم.

المراحل التي يستهدفها المسار

1_مرحلة البكالوريوس.

2_مرحلة الماجستير

3_مرحلة الدكتوراه.

الدول المتاحة

يُتاح على النحو التالي:”أمريكا، استراليا، بريطانيا، سويسرا، هولندا، الصين، اليابان، فرنسا، الدنمارك، سنغافورة، كوريا، ألمانيا، السويد، بلجيكا.

أهداف مسار التميز للابتعاث:

تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات، والابتعاث إلى مؤسسات تعليمية عالمية متميزة، ووجود تخصصات جديدة ومتنوعة تسهم في بناء اقتصاد مزدهر وتدعم كافة قطاعات المملكة الواعدة.

والمساهمة في تساهم في بناء مجتمع حيوي ورفع مستوى جودة الحياة، وبناء وطن طموح بإنتاجه ومنجزاته وداعماً لمسؤولية مواطنيه في المبادرة وإيجاد الفرص بما يحقق تطلعات المملكة في المرحلة القادمة.

الشروط العامة للابتعاث

يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، والحصول على قبول مباشر غير مشروط في إحدى التخصصات، والمؤسسات التعليمية المحددة؛ وذلك للحصول على درجات (البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه).

وتكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية، الانتظام في الدراسة، معادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجاً من مؤسسة تعليمية خارج المملكة، وتكون وثائق المتقدم مكتملة وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية.

ويخضع الطلب لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج المعمول بها في الوزارة، واجتياز المفاضلة على المقاعد المتاحة.

متطلبات التقديم و الوثائق

صورة جواز سفر للمتقدم ساري المفعول، العنوان الوطني المسجل، وصورة شهادة المؤهل السابق، و شهادة المعادلة، إذا كانت من خارج المملكة، وخطاب القبول الرسمي غير المشروط موضح فيه التخصص بشكل واضح، وتاريخ بدء الدراسة، واسم الجامعة.

صورة من السجل الأكاديمي، وخطاب التسجيل الرسمي من الجامعة والتأشيرة الدراسية في حالة البدء في الدراسة، وعند وجود مرافقين، صور وثائق المرافقين “سجل الأسرة و جواز السفر”، كلها سارية المفعول.

رابط التقديم

التقديم متاح الآن، ويستمر حتى يوم الجمعة بتاريخ 1444/10/15هـ (الموافق 2023/5/5م).

تُعلن النتائج ابتداءً من شهر يونيو 2023 حيث سيتم إقفال باب التسجيل والمفاضلة وستصل النتيجة عبر حساب المتقدم في سفير.

للتقديم على برنامج الابتعاث الخارجي عبر منصة سفير: رابط التقديم عبر بوابة سفير: (اضغط هنا)