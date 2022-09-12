لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر

تعلن شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة).

وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر

وكشفت محطة بوابة البحر الأحمر عن عدة وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، محددة الشروط الواجب توافرها من أجل التقديم والحصول على الوظيفة بناء على الشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد إداري.

رئيس قسم التسويق والاتصالات.

كبير مسؤولي المطالبات.

فني ميكانيكي.

مطوّر تكامل الأنظمة.

مُحلل نظم.

مخطط ومراقب.

سائق باص (الثانوية فأعلى).

عن الشركة

شركة محطة بوابة البحر الأحمر (المشغلة لميناء جدة) تبلغ قيمتها 3.3 مليار ريال (280 مليون دولار امريكي) – يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة وشركة Cosco حصة 20% لكل منهما، وهي أول محطة حاويات في المملكة العربية السعودية تم إنشاؤها في القطاع الخاص بموجب اتفاقية بناء وتشغيل ونقل ملكية المبرم في ديسمبر 2019م مع الهيئة العامة للموانئ والذي تبلغ مدته 30 عامًا.

طريقة التقديم