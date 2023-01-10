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لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 10 يناير 2023 - 4:14 صباحًا

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية إتاحة التسجيل على وظائفها لحملة الثانوية فأعلى في جميع مناطق المملكة، واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الواردة.

المسميات الوظيفية:

– مؤذن

– إمام

الشروط الواجب توافرها:

1- مؤذن:

– أن يكون سعودي الجنسية
– ألا يقل العمر عن 18 سنة
– الحصول على الشهادة الثانوية
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية
– التفرغ التام للعمل
– اجتياز الكشف الطبي

2- إمام:

– أن يكون سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة .
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 10 يناير 2023 - 4:14 صباحًا
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