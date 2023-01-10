لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية إتاحة التسجيل على وظائفها لحملة الثانوية فأعلى في جميع مناطق المملكة، واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الواردة.

المسميات الوظيفية:

– مؤذن

– إمام

الشروط الواجب توافرها:

1- مؤذن:

– أن يكون سعودي الجنسية

– ألا يقل العمر عن 18 سنة

– الحصول على الشهادة الثانوية

– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية

– التفرغ التام للعمل

– اجتياز الكشف الطبي

2- إمام:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– ألا يقل العمر عن 18 سنة .

– الحصول على الشهادة الثانوية.

– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

– التفرغ التام للعمل.

– اجتياز الكشف الطبي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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