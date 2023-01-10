لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية إتاحة التسجيل على وظائفها لحملة الثانوية فأعلى في جميع مناطق المملكة، واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الواردة.
– مؤذن
– إمام
الشروط الواجب توافرها:
1- مؤذن:
– أن يكون سعودي الجنسية
– ألا يقل العمر عن 18 سنة
– الحصول على الشهادة الثانوية
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية
– التفرغ التام للعمل
– اجتياز الكشف الطبي
2- إمام:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة .
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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