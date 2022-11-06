لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في الخطوط السعودية للشحن (قدم من هنا)

أعلنت الخطوط السعودية للشحن “Saudia Cargo”، عبر موقع لينكــدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة وذلك لـ “حملة الثانوية العامة فأعلى؛ وذلك من أجل العمل في جدة، في ظل بعض التفاصيل المٌحددة.

وظائف شاغرة في الخطوط السعودية للشحن

تبحث الخطوط السعودية للشحن عن مسؤول التحميل Load Master، وذلك بالمؤهلات و الخبرات الأتية: “المدرسة الثانوية أو الدبلوم، ويفضل الحصول على شهادة في دورات الطيران المطلوبة، فضلًا عن خبرة 1-2 سنوات من الخبرة”.

وحددت المهام الوظيفية على النحو التالي: “السفر في كل رحلة شحن حسب عندما يوجهك المشرف المباشر، مراجعة مستندات تخطيط الحمل الوزن والموازنة، وتحقق من كفاف أجهزة تحميل الوحدة لضمان الإعداد الصحيح”.

وذكرت أيضًا، ضمان التشغيل الآمن لأبواب البضائع، ومرحل على نظام تحميل ذاتي التشغيل لضمان السلامة، وتأكد من تحميل البضائع ضمن الحد الأقصى للاحتفاظ، والحد الأقـــــصى لـ لمنصات النقالة لكل حدود الجانب”.

وأكملت، أن أهم المهام هي مراقبة التخزين الآمن والصحيح للعناصر ذات الطبيعة الخــــاصة مثل العناصر الثقيلة أو الضخمة، والبضائع الخطرة، مثل: البضائع القابلة للاشتعال، المغناطيسية، ايضًا الأنشطة اللاسلكية، والحيوانات الحية، والمواد القابلة للتلف والبضائع الثمينة.

وايضًا منع الطائرات من التلف بالداخل، وعندما تحتوي الشحنة على حمولة خاصة، يجب إجراء فحوصات متكررة أثناء الرحلة وعند عبور الطائرة لضمان السلامة.

نبذة عن شركة الخطوط السعودية

السعودية للشحن هي من الشركات الرائدة ولها ثقلها في سوق الشحن العالمي ومشهود لها بتقديم خدمات فعالة يمكن الاعتماد عليها بفضل محطاتها المحلية والعالمية التي تقدم خدمات شحن آمنة ومريحة.

وتتميز الشركة بموقعها الاستراتيجي والفريد من نوعه في المملكة العربية السعودية وتعمل كحلقة ربط بين الشرق والغرب من خلال شبكة وجهاتها سعات الحمولة المرنة على متن طائراتها الأمر الذي يمكنها من تقليص الوقت المستغرق في مناولة الشحنة إلى أقصر وقت ممكن.

وتملك السعودية للشحن شبكة واسعة من وجهات الشحن التي تربط العالم ببعضه البعض في أربع قارات من خلال 225 وجهة دولية و26 محطة محلية، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: “اضغط هنا”

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