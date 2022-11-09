لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني (قدم من هنا)

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني لـ التــــــوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، منها الرياض، والمدينة، والأحساء وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

وظائف شاغرة في الشؤون الصحية

تعد الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

1_مرضى 3 وظائف “الرياض، المدينة المنورة”

2_ممارس مكافحة العدوى 5 وظائف “الرياض، المدينة المنورة، الأحساء”

3_مُراقب ثاني – تشغيل الخدمات الغذائية – وظيفتان “الدمام”

4_مُشرف الصيدلة السريرية “المدينة المنورة”

5_أخصائي علاج إشعاعي وظيفتان “جدة”

6_مفتش صحة البيئة 3 وظائف “الرياض، الدمام، جدة”

7_وظائف تمريض “الرياض”

8_وظائف طبية – 18 وظيفة “جدة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام”

طريقة التقديم

أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).