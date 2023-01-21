لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر بوابة التوظيف و موقع “لينكد إن”، عن تــــوفر وظائف شاغرة، لحملة الثانوية فأعلى في عددٍ من المجالات، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط.

المسميات الوظيفية المُتاحة

يكون على النحو التالي: “مساعد الأنشطة الرياضية، مساعد الأنشطة الاجتماعية، مساعد الوحدات السكنية ثانوية فأعلى، مدير الوحدات السكنية، أخصائي بنك العيون، مشــــرف الأحــــــياء الدقيقة، أخصائي تغذية، مساعد إداري، مدير التثقيف الصحي، ومحلل أعمال أول”.

نبذة عن المستشفى

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، هو مستشفى حكومي سعودي، يقع في مدينة الريـــاض، وافتتح في ديسمبر من عام 1982م، ويعد من أكبر المراكز الطبية المتميزة والمتخصصة بتقديم الرعاية الصحية في طب العيون.

روابط التقديم

بوابة التوظيـف : (إضغط هنا).

موفع لينــكد إن: (اضغط هنا).

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