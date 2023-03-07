لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

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أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية توفر وظائف من حملة الثانوية فأعلى، عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد (نظام العمل) حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مديرعام الشؤون الإدارية والمالية.

مدير مركز الترميم والتعقيم.

مدير مركز الرقمنة والفهرسة.

أخصائي عمليات موارد بشرية.

مجلد مخطوطات وكتب.

ملاحظات وشروط خاصة:

التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع.

يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة (PDF): (الهوية الوطنية، المؤهل، شهادة الخبرة، سجل التأمينات).

يجب مطابقة شهادة الخبرة بسجل التأمينات أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.

في حالة عدم إرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فوراً.

طريقة التقديم:



أوضح المجمع ان التقديم متاح بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/08/14هـ الموافق 2023/03/06م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: