لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية| تعرف على الشروط والتخصصات

تعلن شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى للعمل بمجال التحصيل – بفروع الشركة بمنطقة القصيم – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

وكشفت شركة المياه الوطنية عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم من حملة الثانوية فأعلى بضرورة الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:

– محصل فواتير (Reader).

ملخص المهام الوظيفية:

– إنشاء قائمة بالعملاء الذين لم يسددوا مدفوعات والبدء في تحصيل المدفوعات على الفواتير التي فات موعد استحقاقها.

– الرد على الأسئلة المتعلقة بالتحصيل والفواتير من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل ، مثل الدردشات عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية.

– املأ نماذج الأداء لتوفير بيانات لإعداد تقارير اتفاقية مستوى خدمة التجميع.

– تأكد من صحة جميع معلومات العملاء، بما في ذلك أرقام الهواتف والعناوين ومحاولة تحصيل المدفوعات أو إصدار فواتير العميل.

– إجراء أنشطة التحصيل والفوترة في الموقع بناءً على الخطط المقدمة.

المؤهلات والخبرات:

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– خبرة سابقة 1 سنة في مجال ذي صلة.

– مهارات خدمة العملاء.

– مهارات العمل الجماعي – تقديم المعلومات والمساعدة.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية:- ( اضغط هنا )