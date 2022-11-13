لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة بشركة طيران الإمارات بالرياض

أعلنت شركة طيران الإمارات عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات للعمل بقطاع الطيران، في الرياض، الظهران – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وظائف شاغرة بشركة طيران الإمارات بالرياض

وكشفت شركة طيران الإمارات عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم على الوظائف الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.

المسميات الوظيفية:

تنفيذي مبيعات – الظهران

المؤهلات والخبرة

مستوى التعليم الثانوي أو ما يعادلها.

خبرة / تدريب لا تقل عن 5 سنوات في المبيعات مع شركة طيران أو وكالة سفر معترف بها.

أن يكون لديك خبرة إدارية على مستوى مبتدئ ، وكن مستعدًا للتصرف بمبادرتهم الخاصة.

يتمتع بشخصية لطيفة ومنفتحة ومهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.

أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة محلية سارية المفعول.

معرفة جيدة بأسواق السفر المحلية.

معرفة وافية بتطبيقات مايكروسوفت أوفيس. يجب أن يتمتع المرشح بالحق في العمل والعيش في المملكة العربية السعودية

مساعد دعم مبيعات أول

المؤهلات والخبرة

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور دعم مبيعات شركات الطيران أو دور تجاري مماثل لشركات الطيران

ماهر في استخدام Microsoft Word / Excel / Powerpoint

معرفة بحجوزات شركات الطيران وإصدار التذاكر سيكون مفيدًا

القدرة على التواصل بشكل فعال على جميع المستويات.

يبرع في استخدام MS Office والبريد الإلكتروني والإنترنت مع بيانات قوية ومهارات العرض الإحصائي

يجب أن يجيد اللغتين الأردية والإنجليزية. يرجى ملاحظة أنه يجب أن يكون لديك الحق في العيش والعمل في المملكة العربية السعودية.

تنفيذي مبيعات أول – الرياض

المؤهلات والخبرة

تجاري / مبيعات.أخرى: 5+ سنوات 12 عامًا من الدراسة أو ما يعادلها

خبرة في جميع جوانب بيئة المبيعات التجارية للطيران / السفر المعرفة / المهارات

القدرة على التفاوض والتواصل بفعالية على جميع المستويات معرفة Microsoft Word / Excel و Power Point Fluent

اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين وشخصية لطيفة ومنتهية ولايته.

تنفيذي مبيعات أول – جدة

المؤهلات والخبرة

يفضل الحصول على درجة جامعية. الخبرة: خبرة لا تقل عن 3 سنوات والتي لا تقل عن سنتين في المبيعات

إدارة الحسابات في تجارة السفر أو شركات الطيران الدولية الكبرى مع خبرة إضافية في التسعير والتوزيع. المعرفة / المهارات: – خبرة في المبيعات المهنية وإدارة العلاقات مع العملاء ، ويفضل أن يكون ذلك في صناعة الطيران أو السفر.

سجل حافل في دفع الإيرادات المتزايدة من خلال تطوير الأعمال الفعالة ،

أول وكيل خدمات المطارات – المملكة العربية السعودية

المؤهلات و الخبرة