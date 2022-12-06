لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني بالمملكة

تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن.

وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني

وكشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الرسي عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم في نهاية المقال.

المسمى الوظيفي:

مرافق مرضى (3 وظائف):

المؤهلات والخبرات:

مكان العمل (الرياض، جدة).

شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

لحملة الثانوية خبرة لا تقل عن سنة، لحملة الدبلوم لا تشترط الخبرة).

مُنسق – برنامج تمهير:

المؤهلات والخبرات:

مكان التدريب (المدينة المنورة).

درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة الصحية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

تنطبق عليه شروط برنامج تمهير.

وظائف صحية مُتعددة (5 وظائف):

المؤهلات والخبرات:

مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة).

وظائف طبية مُتعددة (24 وظيفة):

مكان العمل (الطائف، المدينة المنورة، الأحساء، الرياض، الدمام، جدة).

طريقة التقديم:

أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي – (من ثم اختيار قسم Training):

رابط التقديم – (اضغط هنا).