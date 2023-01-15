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لحملة الدبلوم فأعلى.. هيئة تنظيم المياه والكهرباء توفر وظائف إدارية شاغرة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 يناير 2023 - 9:16 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُحلل ثاني الوثائق والمحفوظات (الرياض):
– درجة الدبلوم لا يقل عن جيد في إدارة الوثائق والمحفوظات أو علوم المكتبات.
– خبرة بما لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوثائق والمحفوظات.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

2- مُشرف الوثائق والمحفوظات (الرياض):
– درجة البكالوريوس لا يقل عن جيد في إدارة الأعمال أو علوم المكتبات والمعلومات أو ما يعادلها كحد أدنى.
– خبرة إشرافية بما لا تقل عن 10 سنوات في مجال الوثائق والمحفوظات.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 يناير 2023 - 9:16 صباحًا
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