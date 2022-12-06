لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاعرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المناطق_جدة
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في للعمل في جدة.
وفيما يلي الشروط وطريقة التقديم:
المسميات و المتطلبات الوظيفية:
1- باحث ما بعد الدكتوراه (الرياض):
– دكتوراه في عدد من التخصصات :
1 -الإحصاء الحيوي
2 -علماء الأوبئة
3 -علم الوراثة
4 -علم الأحياء الحسابي
5 -علم الجراثيم
6 -علم الفيروسات
7 -التحليل الصيدلاني
8 -علم المناعة
9 -أبحاث السرطان
10 – الكيمياء الطبية
11 – طب النانو
(التخصصات المذكورة أعلاه مطلوبة بشكل أساسي)
الخبرة العملية: سنة واحدة (1) خبرة في البحث الطبي – مفضل
2 – أخصائي استقطاب مواهب أول (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية.
3- مساعد وحدة طبية ثاني (الرياض):
– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
4- مسؤول إداري (جدة):
– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال الإدارية.
– لغة إنجليزية.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
رابط التقديم : ( اضغط هنا )