لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاعرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وفيما يلي الشروط وطريقة التقديم:

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

1- باحث ما بعد الدكتوراه (الرياض):

– دكتوراه في عدد من التخصصات :

1 -الإحصاء الحيوي

2 -علماء الأوبئة

3 -علم الوراثة

4 -علم الأحياء الحسابي

5 -علم الجراثيم

6 -علم الفيروسات

7 -التحليل الصيدلاني

8 -علم المناعة

9 -أبحاث السرطان

10 – الكيمياء الطبية

11 – طب النانو

(التخصصات المذكورة أعلاه مطلوبة بشكل أساسي)

الخبرة العملية: سنة واحدة (1) خبرة في البحث الطبي – مفضل

2 – أخصائي استقطاب مواهب أول (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية.

3- مساعد وحدة طبية ثاني (الرياض):

– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

4- مسؤول إداري (جدة):

– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال الإدارية.

– لغة إنجليزية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:

رابط التقديم : ( اضغط هنا )