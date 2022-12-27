لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية “SANS”عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في عدة مدن.

المسمى الوظيفي

1_مدير الأمن السيبراني مركز الخليج للأبحاث، يكون بالمؤهلات والخبرات التالية: “مطلــــوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها، ويفضل ماجستير إدارة الأعمال أو درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر والهندسة.

ويفضل اعتماد CISSP و CISM، وخبرة لا تقل عن 9 إلى 12 عامًا في مجال الأمن السيبراني مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في منصب إداري.

2_محلل التراخيص والشهادات، ويكون بالمؤهلات والخبرات التالية: “درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وتدريب احترافي في تصميم المنظمة وتخطيط القوى العاملة من معهد معترف به، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

ويطلب شهادة تدريب معتمدة في (لائحة GACA ، العامل البشري لـ ATCOs ، الوعي بالتعب لعمال المناوبة في أجهزة الصراف الآلي).

3_رئيس قسم حوكمة التكنولوجيا وإدارة الأداء، يكون بالمؤهلات والخبرات التالية: “مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر، وخبرة لا تقل عن 6 إلى 9 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات”.

4_مهندس اتصالات، ويكون بالمؤهلات والخبرات التالية: “مطلوب درجة البكالوريوس في الكهرباء والحاسوب والأنظمة والاتصالات، وخبرة 3 سنوات خبرة في الملاحة الجوية”.

5_فني صيانة يكون بالمؤهلات والخبرات التالية: “تعليم مطلوب دبلوم تقني في الهندسة الميكانيكية و الكهربائية، وخبرة 3 سنوات كحد أقصى في الصيانة.

نبذة عن الشركة

تلعب SANS دورًا حيويًا في ضمان التدفق الآمن والفعال لحركة المرور في المجال الجوي للمملكة العربية السعودية، ويوفر خدمات إضافية مثل منشورات الطيران والبحث والإنقاذ والاتصالات الجوية، وهناك أيضًا تنسيق وثيق مع العديد من الكيانات.

طريقة التقديم

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 ديسمبر 2022، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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