لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة “PIF”، عبر حسابه الرسمي “بوابة التوظيف- لينكد إن “، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى .

المسمى الوظيفي

مساعد تنفيذي، يكون بـ “المؤهلات و الخبرات” التالية: “درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الإدارة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها، خبرة +4 سنوات خبرة مماثلة”.

المهام الوظيفية

تتلخص في “الرد على المكالمات الهاتفية المباشرة، وتنظيم وجدولة المواعيد، وخطط للاجتماعات وخذ دقائق مفصلة، كتابة رسائل البريد الإلكتروني ومذكرات المراسلات والرسائل والمـساعدة في إعداد التقارير المجدولة بانتظام.

وتطوير وصيانة تحديث نظام الملفات والحفاظ على سياسات وإجراءات المكتب، الاحتفاظ بقوائم الاتصال، حجز ترتيبات السفر، تقديم الدعم العام للزوار، والعمل كنقطة اتصال للعملاء الداخليين والخارجيين.

والتنسيق مع أصحاب المصلحة للتعامل مع الطلبات والاستفسارات من فريق المشروع، والاحتفاظ بسجلات لجميع المعلومات المتعلقة بالمشروع لتوثيقها وتوضيحها وعرضها على الإدارة الإشراف على المهام الموكلة إلى القائم بأعمال مدير المشروع حسب تعليمات اللجنة، وايضًا الإشراف على أداء البائعين لضمان الجداول الزمنية والجودة.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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