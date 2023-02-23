“لحملة الدبلوم فأعلى”.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة “الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير” في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.

المسمى الوظيفي المتاحة

السكرتير الطبي التنفيذي، بالمؤهلات والخبرات: “الحد الأدنى أو المطلوب دبلوم لمدة سنتين في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة، المستشفى أو أي مجال ذي صلة، مع 6 سنوات من الخبرة، أو دبلوم 3 سنوات، مع 4 سنوات من الخبرة، أو درجة البكالوريوس، التسجيل، الترخيص، ونتائج IELTS مطلوبة.

فني مختبرات طبية، بالمؤهلات والخبرات: “مستوى الدرجة: شهادة الدبلوم، كبير فني مختبرات طبية، مستوى الدرجة: شهادة الدبلوم.، والسكرتير التنفيذي الثاني: “سنتان دبلوم بالسكرتير التنفيذي أو إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. مع 8 سنوات من الخبرة”.

و درجة البكالوريوس في السكرتير التنفيذي أو إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. مع 2 سنوات من الخبرة، وماجستير في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية، أي خبرة المطلوبة.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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