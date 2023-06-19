لحملة الدبلوم فأعلي.. مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية

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أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية بمسمى سكرتير تنفيذي (Executive Secretary) للرجال والنساء حملة الدبلوم أو البكالوريوس على النحو التالي:

المؤهلات المطلوبة:

– دبلوم (سكرتارية تنفيذية، إدارة مكاتب، إدارة مستشفيات) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– أو بكالوريوس (لغة إنجليزية، إدارة صحية، إدارة مكتبية، إدارة أعمال، إدارة عامة) مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية.