لحملة الدبلوم.. وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن طرح وظائف شاغرة (للجنسين) حملة (الدبلوم) و (االبكالوريوس فما فوق) في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للجنسين

وكشفت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية أن هناك عدة وظائف شاغرة للجنسين يجب معرفة الشروط والتفاصيل والشروط للراغبين من اجل التقديم على تلك الوظيفة.

الوظائف الشاغرة:

أخصائي اتصالات.(Communication Specialist) أخصائي تطوير المحتوى.(Content Development Specialist) أخصائي علاقات تربوية.(Educational Relations Specialist) أخصائي فعاليات وخدمات.(Events & Services Specialist) مصمم جرافيك.(Graphic Designer) فني صيانة.(Maintenance Technician) أخصائي العلاقات العامة.(Public Relations Specialist) مرشد علمي.(Scientific Guide) أخصائي وسائل الاعلام الاجتماعية.(Social Media Specialist) أخصائي تقييم الاستراتيجي والتطوير.(Strategic Assessment & Development Specialist) سكرتير.(Secretary)

طريقة التقديم:

– للإطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، عبر موقعها الرسمي:

– بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )