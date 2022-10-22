لحملة جميع المؤهلات.. أرامكو تعلن عن 410 وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة تصل إلى 410 وظيفة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي تسويق

مهندس صيانة

منسق الامتثال الميداني

استشاري موظفين Actg

مهندس نظم تحكم

أخصائي توحيد المحاسبة المالية

مهندس عمليات تدخل الآبار غير الملحومة

محاسب ضرائب عالمي

محلل تمويل المشروع

محلل تمويل المشروع

كاتب محرر

منسق مشروع معرض المتحف

اخصائي توصيف المواد

مهندس منع الخسائر

محقق حادثة

وغيرها

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

بوابة التوظيف : (اضغط هنا)