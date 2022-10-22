لحملة جميع المؤهلات.. أرامكو تعلن عن 410 وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة تصل إلى 410 وظيفة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي تسويق
مهندس صيانة
منسق الامتثال الميداني
استشاري موظفين Actg
مهندس نظم تحكم
أخصائي توحيد المحاسبة المالية
مهندس عمليات تدخل الآبار غير الملحومة
محاسب ضرائب عالمي
محلل تمويل المشروع
محلل تمويل المشروع
كاتب محرر
منسق مشروع معرض المتحف
اخصائي توصيف المواد
مهندس منع الخسائر
محقق حادثة
وغيرها
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:
بوابة التوظيف : (اضغط هنا)