لخلافات عائلية.. عراقية تحرق جثة زوجها بعد ضربه على رأسه عدة مرات بالمطرقة

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شهدت عاصمة إقليم كردستان العراق ، جريمة قتل بشعة لامرأة حرقت جثة زوجها عقب ضربه على رأسه بآلة حادة.

وفي التفاصيل، أعلنت شرطة محافظة أربيل بكردستان العراق، القبض على سيدة عراقية، بعدما اعترفت أمام النيابة بقتل زوجها لكثرة المشاكل بينهما.

وأكدت الزوجة في التحقيقات بأنها تزوجت المجني عليه قبل 7 سنوات، وأنجبت منها طفلين، وكانا يسكنان بأحد أحياء أربيل، وقد استفحلت المشاكل بينهما مؤخرًا، مما دفع بها إلى قتل زوجها .

وأبانت الزوجة أنها قتلت زوجها بمطرقة كبيرة هوت بها على رأسه أثناء النوم مرات عدة، ثم سحبت جثته إلى الحمام، وسكبت عليها مادة الكيروسين “المازوت”، وتركتها تحترق تمامًا، وبعدها غادرت المنزل مع طفليها، وتوجهت إلى السوق.

وبعد ساعات، عادت إلى البيت، وصارت تصرخ في الحي، زاعمةً أن زوجها احترق في الحمام.