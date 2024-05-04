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لدي قريبة متزوجة وزوجها مديون ولا يحسن التصرف في المال فما حكم صرف الزكاة إليها؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يوضح

4 مايو 2024 - 1:29 مساءً

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، الذي لا يكتمل إيمان المسلم إلا بأدائها.

 

وأضاف خلال حديثه في برنامج فتاوى عبر قناة السعودية، أن الزكاة تصرف لمستحقيها الشرعيين من الفقراء والمساكين والمحتاجين، مشيرا إلى أنه يستحب إخراجها للأقرباء المحتاجين إذا كانوا في حاجة لها.

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وأوضح أنه لا يجوز إخراج الزكاة لمن يريدها لمجرد الترفيه والمتعة فقط، فإنه في هذه الحالة لا يجوز إخراجها لهذا الشخص حتى وإن كان من ذوي القربة.

 

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4 مايو 2024 - 1:29 مساءً
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