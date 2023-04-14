لرفع القدرات النووية.. كوريا الشمالية تختبر صـاروخاً عابراً للقارات

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أعلنت كوريا الشمالية اليوم (الجمعة)، اختبارها صـاروخاً بالستياً جديداً عابراً للقارات يعمل بالوقود الصلب.

وأوضحت السلطات الكورية، أن الزعيم كيم أون أشرف على اختبار الصاروخ، مبينة أنه سيغير قدرتها الإستراتيجية على الردع وقدرات الردع النووي.

وجاء الإطلاق بعد أيام من دعوة كيم إلى تعزيز قدرة الردع العسكري لبلاده بطريقة عملية وهجومية بدرجة أكبر لمواجهة ما وصفته بيونج يانغ بتحركات أمريكا.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت أمس أن جارتها الشمالية أطلقت صـاروخاً بالستياً جديداً، مما أثار حالة من الذعر في شمال اليابان، حيث طلبت طوكيو من السكان الاحتماء.

وبيّنت أن الصـاروخ حلّق مسافة ألف كيلومتر تقريباً، وأقصى ارتفاع له كان أقل من 6 آلاف كيلومتر، وهو أعلى في بعض الاختبارات التي حطمت الرقم القياسي العام الماضي.