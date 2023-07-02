لسفر سهل.. تجنب حمل هذه الأمتعة

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بيّن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أنواع وأشكال الأمتعة المسموح وغير المسموح بحملها، لافتاً إلى أن الامتناع عن حمل الأمتعة غير المسموح بها يسهل إجراءات السفر.

وأوضح أنه لا يُسمح بحمل الأمتعة المستديرة وغير المرتبة، والحقائب الملفوفة بقطع قماش، والحقائب المربوطة بالحبال، والأمتعة ذات الأحزمة الطويلة، وحاملات الأمتعة القماشية، والأمتعة ذات الوزن المخالف لاشتراطات الناقل الجوي.

وأكّد أن من شروط الأمتعة المسموح بحملها أن تحتوي على جهة واحدة مسطحة على الأقل، وأن تكون متوافقة مع اشتراطات الناقل الجوي.