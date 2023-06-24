لسلامة ضيوف الرحمن .. 1100 جسر تم فحصه على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

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أتمت الهيئة العامة للطرق فحص 1100 جسر على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة؛ بهدف الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الأعمال استمراراً للجهود التي تقوم بها منظومة النقل والخدمات اللوجستية في خدمة ضيوف الرحمن، وعبر جميع قطاعات المنظومة، ومنها قطاع الطرق الذي تعد من خلاله المملكة الأولى عالمياً في مؤشر الترابط وفق منتدى التنافسية العالمي.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت ومنذُ وقت مبكر برفع مستوى الجاهزية عبر شبكة الطرق، من خلال مسح جميع الطرق من 8 منافذ حدودية حتى الوصول للمشاعر المقدسة، كما تم صيانة أكثر من 7400 كم من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بهدف خدمة ضيوف الرحمن.