الدفاع المدني 5 نصائح للتعامل مع حالات اشتعال زيت الطهي

وأوضحت المديرية في إنفوجراف على تويتر، أن أفضل طريقة التعامل مع اشتعال زيت الطهي هي: (عدم لمس الوعاء المشتعل، وإغلاق مصادر الغاز، والابتعاد تمامًا عن استخدام المياه في محاولة الإطفاء).