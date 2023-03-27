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لسوء أعمال الصيانة.. وقوع حادث مروري على الهواء في موقع حادث عقبة شعار بعسير (فيديو)

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس 2023 - 10:05 مساءً
حادث عقبة شعار عسير
حادث عقبة شعار عسير

وثقت قناة الإخبارية لحظة وقوع حادث مروري، على الهواء مباشرة، في نفس موقع حادث عقبة شعار بعسير، وقال مراسل القناة إن تلك المنطقة تشهد حوادث متكررة لسوء أعمال الصيانة.

حادث عقبة شعار عسير

ولقي قرابة 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 29 شخصا في حادث باص بعقبة شعار شمال عسير .

ووقع الحادث وقع عصر اليوم في عقبة شعار عسير ، وذلك بسبب تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها .

وانتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث الذي لا يزال العمل قائماً به والعقبة مغلقة إلى ساعة إعداد هذا الخبر ، في حين يجري نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة.

 

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس 2023 - 10:05 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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