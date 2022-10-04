لصوص يسرقون “أغرب شيء” من محطة قطار ألمانية

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اعتاد الناس على قراءة أخبار عن لصوص يسرقون مجوهرات أو أموال أو حتى آثار وفق القاعدة القائلة “ما خف وزنه وغلا ثمنه”، لكن ألمانيا شهدت واقعة غريبة.

سرق لصوص 256 عبوة ورق مرحاض و15 ألف منشفة للاستخدام مرة واحدة من محطة القطار الرئيسية بمدينة لوبيك شمالي ألمانيا.

وأفادت الشرطة باقتحام الحاويات التي كانت تحتوى على ورق المرحاض في ساعة مبكرة، يوم الإثنين.

ولاحظ موظف في شركة تشغيل القطارات الألمانية “دويتشه بان” سرقة غير معتادة صباح الإثنين وأبلغ الشرطة، التي أطلقت تحقيقاً وتطلب من الشهود تقديم شهاداتهم.

وأفادت تقرير الشرطة بأن اللصوص قد يكونوا حملوا مسروقاتهم في أكياس مهملات بلاستيكية كانت مخزنة في محطة القطار.