“لطام” و”مرحب” يقتنصان المراكز الأولى في ثاني أيام المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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تواصلت مسابقة المزاين لليوم الثاني في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بمقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، حيث نظمت أشواط فئتي “حر أسود/ أدهم قرناس”، و”شاهين قرناس”.

وأعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، نتائج اليوم الثاني من المسابقة، حيث فاز بالمركز الأول في شوط “حر أسود أدهم قرناس” الصقر “لطام” لصاحبه سعود الدامر، فيما فاز الصقر “غيض” لصاحبه متعب القحطاني بالمركز الثاني، بينما فاز الصقر “سنجار” لصاحبه خالد البوعينين بالمركز الثالث.

وفي الشوط الثاني فئة “قرناس شاهين”، فاز بالمركز الأول الصقر “مرحب” لصاحبه جبر المناعي، فيما فاز بالمركز الثاني الصقر “دالي” لصاحبه عبدالمحسن العجمي، بينما فاز بالمركز الثالث الصقر “حشيم” لصاحبه عبدالعزيز الكعبي.

ويعتمد نظام مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور على اختيار أجمل الصقور في 7 فئات، حيث يتم توزيع الجوائز المالية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، ويحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 200 ألف ريال، و100 ألف ريال للمركز الثالث.

ويسهم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، في المحافظة على هذا الموروث العريق، الذي تناقلته الأجيال من الآباء والأجداد، حتى يومنا الحالي، وفتحِ آفاقٍ جديدةٍ في مجال الصقور، وكذلك دعم الصقَّارين وتشجيعهم على مواصلة الهواية التراثية واستدامتها.