لعدم جديتهم في البحث عن عمل.. “الموارد البشرية” تُوقِف معاشات الضمان لـ7300 مستفيد

ونصت الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي، على توقّف صرف المعاش إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.