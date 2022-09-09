لقاءات الملكة الراحلة إليزابيث بملوك السعودية

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طُويت اليوم صفحة جديدة من تاريخ بريطانيا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، والتي فارقت الحياة تاركة إرثاً ليس بالقليل من العلاقات السياسية والدبلوماسية مع العديد من بلدان العالم.

ولكونها ركيزة أساسية في استقرار التوازن العالمي، كانت المملكة محط اهتمام دائم من الإدارات البريطانية المتعاقبة؛ وبالتالي تبادل قادة البلدين الزيارات.

ووثقت لقاءات إليزابيث مع ملوك السعودية، العديد من المواقف التي تعزز للعلاقات بين البلدين.

ونستعرض هنا أبرز اللقاءات التي جمعت إليزابيث بملوك السعودية على مدى 70 عاماً قضتها على العرش.

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الملك فيصل

قام الملك الراحل فيصل بزيارة إلى بريطانيا في عام 1967 بناء على دعوة من الملكة إليزابيث الثانية، وخلال الزيارة، التقى برئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون، وتناولا مصلحة البلدين وتوثيق العلاقة والروابط والصداقة.

الملك خالد

في عام 1979، التقى الراحل الملك خالد بن عبدالعزيز بالملكة إليزابيث خلال زيارتها للمملكة في ذلك العام ، بدعوة من ولي العهد السعودي في تلك الفترة الأمير فهد بن عبدالعزيز.

الملك فهد

صورة شهيرة للراحل الملك فهد بن عبدالعزيز؛ وذلك خلال حفل تتويج الأخيرة ملكة لبريطانيا، حيث كان الملك فهد رئيساً لوفد المملكة الرسمي المشارك في احتفالات التتويج الرسمية لإليزابيث عام 1953.

لقاءات الملك سلمان وإليزابيث

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالملكة الراحلة في أكثر من مناسبة، على هامش عدة الزيارات الرسمية للبلدين.

وتظهر إحدى الصور التي التقطت فبراير 1979، الملك سلمان بجوار الملكة إليزابيث خلال زيارة رسمية لها في المملكة قبل 40 عاماً.

استقبال ولي العهد

استقبلت الملكة إليزابيث في 2018 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشهدت الجلسة أحاديث ودية لتاريخ العلاقات الرابطة بين البلدين؛ وذلك على هامش زيارة رسمية لولي العهد للمملكة المتحدة.