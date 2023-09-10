لقاء بغرفة المدينة المنورة يناقش فرص دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي

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تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة غداً, لقاء حول الدعم والإرشاد لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.

ويستعرض اللقاء تجارب وبدايات عدد من المشاريع الرائدة في قطاع الاستثمار والصناعة ومراحل تنفيذ تلك المشاريع, كما يتناول أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي, ومستقبل الصناعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, ويناقش اللقاء التحديات والصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع وطرق التغلب عليها.

ويعقد اللقاء ضمن مبادرة Business Meet Up التي تشمل لقاءات وجلسات حوارية, تعقد بشكل دوري بمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع في عدة قطاعات.