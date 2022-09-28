لقاء سعودي نرويجي يبحث تطوير الأعمال البحرية والسواحل

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التقى رئيس مجلس إدارة ‫غرفة الشرقية‬ بدر الرزيزاء أمس، سفير مملكة النرويج لدى المملكة طوماس ليد بول، ومدير النرويج للابتكار في الشرق الأوسط اسبن تيكسوم، ووفداً تجارياً نرويجياً متخصصاً في القطاع البحري ضم العديد من الشركات المتخصصة في صناعات وخدمات المجال البحري، وذلك في مقر الغرفة.

وأكد الرزيزاء أن المملكة والنرويج ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، أثمرت صعوداً في حجم التجارة بين البلدين حيث بلغت في عام 2021 نحو 955.9 مليون ريال، لتسجل ارتفاعاً بما نسبته 41.7% عن عام 2020 التي بلغت 674.7 مليون ريال، مشيراً إلى أن النرويج تأتي في المرتبة الـ (92) في قائمة الدول التي صدرت إليها المملكة عام 2021، وسجلت قيمة صادرات المملكة إلى النرويج ارتفاعاً في العام نفسه بمقدار 59.5 مليون ريال بما نسبته 251% مقارنة بعام 2020.

من جانبه، أشار السفير النرويجي إلى أن هناك فرصاً واعدة للعمل سوياً بتطوير الاستثمار في الميز النسبية للسواحل والأعمال البحرية وهي ما تتميز به السواحل في المملكة والنرويج.