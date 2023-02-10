لقاء يبحث مستجدات برنامج «قنوف للتمويل» بغرفة بيشة

المناطق_عسير

التقى رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة «صالح الوتيد» وفريق قنوف للتمويل بالغرفة بقيادة نائب رئيس الغرفة «هيا ال خليفه» ، وفداً من بنك التنمية الاجتماعية ضم مدير فرع بيشة «محمد آل جمان» ومن الإدارة العامة «مهند العوده» ، وذلك لبحث مستجدات برنامج قنوف لتمويل المشاريع مع الشريك الاستراتيجي إدارة بنك التنمية الاجتماعية.

وقدم نائب رئيس الغرفة وقائد فريق قنوف للتمويل «هيا آل خليفه» شرحاً حول آليات الغرفة للإشراف على إدارة وتشغيل المحفظة بالتعاون مع البنك وعدد من شركاء النجاح في هذه المبادرة.

وأكد نائب رئيس الغرفة أنه تم في اللقاء استعراض جهود غرفة بيشة وبنك التنمية الاجتماعية لتفعيل اتفاقية شراكة من خلال مبادرة «قنوف للتمويل» لمشروعات رواد الأعمال والتي تسهم في تنفيذ سلسلة من المشروعات الواعدة لإيجاد اقتصاد مستدام ذو قيمة مضافة من خلال تعزيز الاستقلال المالي للمواطنين، وعبر منظومة من الحلول التمويلية المتطورة إدارياً وفنياً للقطاعات المستهدفة المؤهلة للعمل الحر .

وتناول عضو مجلس الإدارة مسفر المساعد أبرز التحديات التي واجهت البرنامج في بداية العام 2022 وأبرز مطالب الغرفة من البنك والتي تساهم في تجاوز التحديات التي تواجه البرنامج وتحقق النجاح.

فيما عبر مدير فرع بنك التنمية ببيشة «محمد آل جمان» عن تقديره لجهود غرفة بيشة ، مؤكداً استعداد البنك على تفعيل اتفاقية الشراكة التمويلية من خلال محفظة تلبي تطلعات رواد الأعمال بالمحافظة مع إمكانية دعم المشروعات الراغبة في الاستفادة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية ، منوهاً بالعمل على الموائمة والتكامل بين برامج البنك وبرامج الغرفة فيما يتعلق بمنصة التمويل بما يكفل استمرار المشروعات.

من جانبه أوضح الأمين العام للغرفة «محمد آل مشوط» بأن اللقاء تناول إمكانية تفعيل التدريب (اون لاين) ليستفيد أكبر عدد من البرنامج وسهولة تسجيل المحافظات التابعة للبنك في المبادرة، مؤكدا بأن عدد الطلبات بلغت 136 طلباً حتى الآن، داعيا جميع الراغبين في التقديم للاستفادة من خدمات برنامج قنوف للتمويل.