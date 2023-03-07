لقاح جديد للسل يثبت فاعليته وتحفيزه الاستجابة المناعية

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أثبت لقاح جديد للسل تم تطويره بواسطة الدكتور كريستوفر فوكس وعلماء بمعهد الوصول إلى الصحة المتقدمة في سياتل الأمريكية فاعليته بعد إجراء التجربة السريرية له، حيث نجح في تحفيز الأجسام المضادة والاستجابات من الذراع الخلوية للجهاز المناعي.

وصُنع لقاح “ID93 + GLA-SE” من 4 بروتينات من البكتيريا التي تسبب المرض ولا تتطلب تركيبته المجففة بالتجميد التبريد، ويتم خلطها بالماء المعقم قبل الحقن مباشرة. خاصة أن اللقاحات المقاومة للحرارة مرغوبة في الأماكن التي قد يكون فيها الحفاظ على اللقاحات باردة أو مجمدة لفترات طويلة مكلفًا وصعبًا.

وأكد مدير مركز جامعة سانت لويس لتطوير اللقاحات، الدكتور دانيال هوفت، أن التجربة التي شارك فيها 23 شخصاً كانت ناجحة، حيث كانت الاستجابة قوية للخلايا التائية وأنتجوا مستويات أعلى من الأجسام المضادة في الدم.

يُذكر أن هذه أول تجربة سريرية للقاح مُرشح للوحدة الفرعية للسل بشكل مستقر لدرجة الحرارة.