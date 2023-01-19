لكل من لديه طفل أقل من 3 سنوات.. تحذير خطير من “الخضيري”

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حذّر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من إدمان الأطفال (تحت سن الثالثة)على الجوال والفيديوهات.

وأوضح “الخضيري” في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مقاطع الجوال وبرامج الأطفال بالتلفاز قد يتسبب في تأخر النطق عند نسبة كثيرة من الأطفال (تحت ٣ سنوات).

وتابع، كما أنه يتسبب في انعزاله عن المجتمع لأنه يعيش-خلال مقاطع الفيديو-في جو بعيد عن الواقع المحيط”، مشددًا :” يحتاج منكم صرامة لايقاف ذلك”.

وقبل ذلك حذّر الدكتور فهد الخضيري، من خلط المنظفات المنزلية مع بعضها، مشيرًا إلى أن خلطها يسبب تفاعل كيميائي خطير على الصحة.

وأضاف “الخضيري” في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” يجب تخفيفها بالماء وأخذ احتياطات السلامة(لبس كمام وقفاز)”.

تفاعل كيميائي

وتابع :” خلطها مع بعض يسبب تفاعل كيميائي خطير على الصحة وانطلاق غازات سامة قاتلة تسبب اختناق وغيبوبة ووفاة”.

وواصل “الخضيري” :” على أدنى تقديرقد تسبب حساسية شديدة الصدر وأعراض ربو، وقد تسبب تبقعات جلدية حارقة”.

وكان الدكتور فهد الخضيري، حذر من الدواء الأكثر فتكا والذي يباع في الصيدليات وهو المسكنات، مؤكدًا أن تناولها بدون وصفة طبية تتسبب في عواقب وخيمة قد تصل إلى الفشل الكلوي وفشل الكبد.

وأضاف الخضيري خلال حديثه مع قناة “السعودية” أن المسكنات جيدة ولكن إذا استخدمت وقت اللزوم وعند الإحساس بالألم أو الحرارة وتكن بنصيحة الطبيب، ولا يكون استخدامها أكثر من ثلاثة أيام.

وبحسب إحصائية عرضتها قناة “السعودية” أثناء حديث الخضيري، تنتج أمريكا سنويًا 76 مليار حبة من المسكنات، ولذلك نجد لديها أكثر من 40 ألف حالة وفاة سنويًّا سببها المسكنات.