لكي تتغلب على حب الشباب عليك بهذه الأطعمة الفعالة

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يُعاني الكثير من الشباب والشابات من ظهور حب الشباب الناتج عن عوامل مختلفة منها الخلفية الوراثية والسن والتوتر النفسي.
ولكن النظام الغذائي له دور مهم في زيادة ظهور البثور أو الحد منها والقضاء عليها، وفي السطور التالية نعرض لكم أفضل الأطعمة القادرة على حماية البشرة وتعزيز نضارتها:
الفاكهة: يساعد العنب الأحمر والخوخ والتوت والفراولة والبرتقال والكيوي في الحد من شيخوخة البشرة، وظهور الشوائب؛ وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين “C”.
الخضار: تعمل الخضراوات الغنية بفيتامين A على تجديد الخلايا، ومنها الخرشوف، والسبانخ، والبروكلي، والفلفل الأحمر، والفاصوليا الحمراء، والجزر.
الأسماك: تحافظ الأسماك الدهنية ومنها السردين، وماكاريل، ورنكة، وتونا، وسالمون على صحة البشرة ونضارتها، لاحتوائها على الأوميغا 3 و6.
الحبوب الكاملة: ينصح بتناول الأرز الأسمر، والمعكرونة السمراء، والبرغل، والكينوا بشكل يومي، كونها غنية بالسيلينيوم، والبروتينات، وفيتامين B، والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة.
الشاي: يحد الشاي الأخضر من ارتفاع مستوى الأندروجين، المسؤول عن ظهور البثور على البشرة.
الفاكهة المجففة: تساعد الفاكهة المجففة والمكسرات النيئة في الوقاية من التهاب البشرة وظهور حب الشباب؛ لاحتوائها على فيتامينات A وC وE إلى جانب الزنك والسيلينيوم.
الزيوت: يعزز زيت الزيتون، والجوز، والكتان، والعنب نضارة البشرة، وينصح بإضافتها بكميات صغيرة مع الطعام، على أن تكون معصورة على البارد، حيث إنها غنية بالحوامض الدهنية.