لكي تتغلب على حب الشباب عليك بهذه الأطعمة الفعالة

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ولكن النظام الغذائي له دور مهم في زيادة ظهور البثور أو الحد منها والقضاء عليها، وفي السطور التالية نعرض لكم أفضل الأطعمة القادرة على حماية البشرة وتعزيز نضارتها:

يُعاني الكثير من الشباب والشابات من ظهور حب الشباب الناتج عن عوامل مختلفة منها الخلفية الوراثية والسن والتوتر النفسي.

الفاكهة: يساعد العنب الأحمر والخوخ والتوت والفراولة والبرتقال والكيوي في الحد من شيخوخة البشرة، وظهور الشوائب؛ وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين “C”.

الخضار: تعمل الخضراوات الغنية بفيتامين A على تجديد الخلايا، ومنها الخرشوف، والسبانخ، والبروكلي، والفلفل الأحمر، والفاصوليا الحمراء، والجزر.

الحبوب الكاملة: ينصح بتناول الأرز الأسمر، والمعكرونة السمراء، والبرغل، والكينوا بشكل يومي، كونها غنية بالسيلينيوم، والبروتينات، وفيتامين B، والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة.

الشاي: يحد الشاي الأخضر من ارتفاع مستوى الأندروجين، المسؤول عن ظهور البثور على البشرة.

الفاكهة المجففة: تساعد الفاكهة المجففة والمكسرات النيئة في الوقاية من التهاب البشرة وظهور حب الشباب؛ لاحتوائها على فيتامينات A وC وE إلى جانب الزنك والسيلينيوم.