للتحذير من الخرافات الحوثية برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ملتقىً دعويا في مأرب

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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية، أمس الأربعاء 8 فبراير 2023م، ملتقى علماء ودعاة اليمن بمحافظة مأرب تحت عنوان (الخرافات الحوثية، أساليب إيرانية لتجريف الهوية اليمنية) بمشاركة المكونات الدعوية بالمحافظة.

ويهدف الملتقى إلى بيان الموقف الشرعي من الخرافات الحوثية، وكشف التبعية الحوثية للمشروع الإيراني نهجاً وسلوكاً، وتوسيع المشاركة الشعبية في التصدي للمشروع الحوثي، ورفع جاهزية المجتمع اليمني فكرياً وثقافياً.