للتقديم في وظائف المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.. إليكم رابط التسجيل والخطوات

أعلن المعهد التقني السعودي لـ “السكك الحديدية”، عن فتح باب التسجيل لدراسة الدورات المهنية في صناعة السكك الحديدية والعمل في شركة سيمنز موبيليتي العربية السعودية المحدودة، لتوفير وظائف جديدة.

ويشترط المعهد أن يكون الطلب للسعوديين فقط، حيث وضع العديد من الشروط الخاصة بالتقديم، والتي وضعت العديد من القيود حول التقدم إلى الوظائف الموجودة في المعهد التقني السعودي لـ السكك الجديدة.

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التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية لشركة سيمنس موبيلتي السعودية المحدودة”، فما هي متطلبات القبول للتدريب في معهد سرب؟

1_أن يكون المتقدم سعودياً

2_أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى

3_أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 26 عاماً

4_ درجة القياس 60% فما أعلى

5_مستوى اللغة الانجليزية

6_أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية

7_ أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي لائق طبياً

وسوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم المتطلبات برسالة عبر البريد الالكتروني بموعد إختبارالقبول “بعد انتهاء الفرز”، وفي حال تم استدعائك لإختبار القبول، يجب إحضار المتطلبات التالية:

_أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها

_أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها

_في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء تقديمك

_في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة (للتسجيل إضغط هنا)