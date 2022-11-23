للثانوية فأعلى.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن توفر وظائف بالرياض

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسمى الوظيفي:

سائق – عدد 12 وظيفة

المؤهلات والخبرات

– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم. رخصة قيادة – المعدات الثقيلة (سارية الصلاحية).

– خبرة لا تقل عن سنة .

طريقة التقديم:

أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي – من ثم اختيار قسم Training)

رابط التقديم: ( هنا ).

أول اعتماد ISO15189

قال الحساب الرسمي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، في وقت سابق، إن مختبرات مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة سجلت إنجازاً وطنياً جديداً بتحقيقها أول اعتماد ISO15189 كأول مختبرات طبية في القطاع الحكومي على مستوى المملكة تحصل على هذا الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد والذي يعنى بقدرة المختبر على إعطاء نتائج دقيقة ومضمونة.