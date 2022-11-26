للجنسين ..أمانة الرياض تعلن عن 27 وظيفة هندسية وفنية

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أعلنت أمانة منطقة الرياض المفاضلة في (27) وظيفة هندسية وفنية للرجال والنساء، يبدأ التقديم إليها خلال الفترة من 08/ 05/ 1444هـ إلى 15/ 05/ 1444هـ، وذلك من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (منظومة التوظيف الإلكتروني – جدارة) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت الأمانة أن مسميات وظائف المفاضلة تشمل “23” مهندسًا معماريًّا مساعدًا في المرتبة السابعة، ووظيفة واحدة لكل من مهندس مدني مساعد، وأخصائي أمن معلومات، وهما في المرتبة السابعة أيضًا، إلى جانب وظيفتَين لمصمم جرافيكس في المرتبة السادسة.
وتأتي هذه المفاضلة الوظيفية في إطار جهود أمانة منطقة الرياض في استقطاب الكوادر الوطنية؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.