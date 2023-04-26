للجنسين.. جامعة الملك خالد تعلن عن توفر وظائف أكاديمية

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أعلنت جامعة الملك خالد عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الأكاديمية (للجنسين) على رتبتي (أستاذ مساعد) و(محاضر) بنظام العقود (دوام كامل) في مقر الجامعة الرئيسي بالقرعاء، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أستاذ مساعد.
- محاضر.
التخصصات المطلوبة:
- الكيمياء العضوية.
- الكيمياء.
- فيزياء الجوامد (النانو).
- فيزياء الجوامد.
- التقنية الحيوية.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/10/13هـ الموافق 2023/05/03م (اضغط هنا).