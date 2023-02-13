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للجنسين .. قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 13 فبراير 2023 - 9:05 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب مُمثلة في المركز الوطني للقياس (قياس)، عن مواعيد التسجيل (للجنسين) في اختبار (القدرة المعرفية) الرقمي، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة:

– يقدم الاختبار للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية)، والراغبين بالتقديم على الوظائف بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة)، حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 13 فبراير 2023 - 9:05 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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