للجنسين..مستشفى قوى الأمن تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلن مستشفى قوى الأمن عن فتح باب التوظيف الموسمي (للجنسين) لموسم الحج لعام 1444هـ، واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، للعمل بمكة المكرمة وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب استشاري أسنان أطفال.

طبيب استشاري علاج جذور الأسنان.

طبيب استشاري مخ وأعصاب.

طبيب استشاري طوارئ.

طبيب استشاري أمراض قلب.

طبيب استشاري جراحة عامة.

طبيب استشاري جراحة المسالك البولية.

طبيب استشاري طب وجراحة العيون.

طبيب استشاري جراحة الأنف و الأذن والحنجرة.

طبيب استشاري أشعة تشخيصية.

طبيب نائب أول / طبيب نائب طوارئ.

طبيب نائب أول / طبيب نائب أمراض جلدية.

طبيب نائب أول طبيب نائب تخدير.

طبيب نائب أول طبيب نائب العناية المركزة.

طبيب نائب أول طبيب نائب باطنة.

طبيب نائب أول طبيب نائب أمراض قلب.

طبيب نائب أول طبيب نائب مخ وأعصاب.

طبيب نائب أول طبيب نائب أشعة تشخيصية.

طبيب نائب أول طبيب نائب جراحة عامة.

طبيب نائب أول طبيب نائب طب وجراحة العيون.

طبيب نائب أول طبيب نائب جراحة عظام.

طبيب نائب أول لطبيب نائب جراحة المسالك البولية.

طبيب مقيم طوارئ.

طبيب مقيم باطنة.

أخصائي خدمات طبية طارئة.

فني طوارئ.

أخصائي علاج تنفسي.

أخصائي تخدير.

صيدلي.

أخصائية علاج طبيعي.

أخصائي أشعة.

أخصائي صحة عامة.

أخصائي وبائيات.

أخصائي فني تمريض (تجيير).

أخصائي فني تقنية قلب.

فني اتصالات.

فني تقنية معلومات.

صيدلي (إدارة الإمداد والتموين).

رجل سلامة.

سائق.

أخصائي إدارة صحية.

طريقة التقديم:

أوضح المستشفى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/07هـ الموافق 2023/04/27م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).